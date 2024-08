FOTO Cautano inaugurato il primo campo da Padel della valle Vitulanese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutidi Annalisa Papa Sentita partecipazione nella serata di ieri, per l’inaugurazione del nuovoda, presso il centro sportivo polivalente Renato Saviano di. Ha presentato l’evento Michele Piramide che ha più volte affermato: “Lo sport è mezzo di inclusione”, ricordando che quello diè uno dei pochi campi a gestione pubblica oltre che l’unico in. Dopo la benedizione del parroco Don Aldo, ha preso la parola il sindaco Alessandro Gisoldi con un importante messaggio rivolto soprattutto ai giovani presenti “Lo sport insegna, insegna anche a perdere e le sconfitte ci insegnano ad affrontare la vita”. Entrambi hanno sottolineato la fortuna di poter usufruire di unattrezzato, punto di aggregazione per gli amanti dello sport, ma anche servizio per coloro che arrivano da fuori.