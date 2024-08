Fabrizio Corona e Sara un romantico video rivela cosa li attende

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 3 agosto 2024)Barbieri, eccolinel momento in cui verrà alla luce il loro primogenitoBarbieri diventeranno presto genitori. L’ex re dei paparazzi e la giovane modella hanno annunciato ai fan la dolce attesa e poche settimane fa hanno svelato anche il sesso del loro bebè.attendono un maschietto, e sarà la gioia più grande di mamma e papà. Dal momento in cui la pancia della giovane modella cresce ogni giorno sempre di più,sui social condividono dolci momenti di questa estate, tra dediche e scatti del tutto inediti del loro amore. Sono ormai complici e super affiatati,pochi giorni fa ha condiviso sui social nuove foto in costume aggiungendo: “i miei tre cuori”.