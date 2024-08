Covid in Italia 17mila nuovi casi | quasi 9mila dei nuovi positivi concentrati in Campania Lombardia e Lazio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 3 agosto 2024) Aumentati inel mese di luglio come rivelano i dati settimanali dell’Istituto Superiore di Sanità «Vediamo moltinei nostri studi in queste settimane, facilitati, probabilmente, dalle dinamiche estive di maggiore socialità, di viaggi e di una maggiore rilassatezza che porta alla riduzione dell’attenzione – spiega Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione nazionale dei medici di medicina generale, Fimmg, in un’intervista all’Adnkronos Salute –. C’è un picco di richieste da parte dei pazienti ci riferiscono infezioni delle vie respiratorie». Inell’ultima settimana sono infatti 17.008, di cuideisonotra: rispettivamente 3.071, 2.957 e 2.450, mentre sono sotto i 2milale altre regioni.