Casa e dignità per tutti Il Comune aiuti i fragili

(Di sabato 3 agosto 2024) Dopo lo sgombero dellaAlbergo, è arrivato il presidio. Ieri pomeriggio, in piazza della Resistenza, sotto il municipio, si sono riuniti i comitati per il diritto alla, l’Unione Inquilini, associazioni, semplici cittadini e i partiti del centrosinistra.insieme per dire che "Sesto è una città di accoglienza e solidarietà. Non quella che si è vista mercoledì mattina". Chi era presente ha voluto prima di tutto dare solidarietà "a chi è stato lasciato da solo nelle istituzioni". L’amministrazione per due giorni ha spiegato di aver ricollocato tutte le persone, poco meno di quaranta, che abitavano la struttura di via Fogagnolo, nel cui futuro c’è la vendita.