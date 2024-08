Carioti | prove di disgelo tra Meloni e Macron

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Non saranno il migliore amico l'uno dell'altra, ma non sono nemmeno i due implacabili nemici che gli avversari di lei insistono a dipingere. Sono vicini di casa, hanno troppi interessi in comune e non possono ignorarsi, a maggior ragione nel mondo che sta diventando una polveriera e a meno di cento giorni dall'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti (se sarà Donald Trump, molte cose cambieranno per i membri europei della Nato e per l'Ucraina). Così ieri Giorgiaed Emmanuelsi sono incontrati per parlare a quattr'occhi. Smentendo con i fatti – non è la prima volta – le voci che li davano reciprocamente impegnati ad evitarsi. Tipo quella di Repubblica, che ieri titolava: «a Parigi preferisce Eurodisney a: niente bilaterale». La premier italiana, in realtà, lo aveva detto già giovedì: «Con il presidentesiamo in contatto.