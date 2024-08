Bomber di provincia | Massimo Coda e un bel primato da conquistare

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 ago – La maglia è di quelle importanti, l’eredità storica del numero scelto ancora più pesante. Sì, perché nell’immaginario collettivo il nove della Sampdoria vuol dire Gianluca Vialli, uno che da queste parti ha vinto uno scudetto (laureandosi capocannoniere) e ha sfiorato qualcosa come la Coppa dei Campioni. Altri tempi, e ora i blucerchiati allenati dal confermato Andrea Pirlo navigano in Serie B aspirando – al netto di ogni problema societario – a un campionato d’alta classifica. Tra i primi colpi di Pietro Accardi, responsabile dell’area tecnica, ecco, navigatodida (quasi) 200 reti in carriera. Un giro d’Italia a suon di reti Campano, classe 1988, il nuovo centravanti della sponda cadetta di Genova ha infatti segnato un po’ ovunque lungo lo Stivale.