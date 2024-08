Basket | LBA Supercoppa 2024 programma e squadre impegnate

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 agosto 2024) Una nuova stagione sta scaldando i motori dalle ceneri di una ormai archiviata. Come di consueto, la nostra pallacanestro comincerà ufficialmente le ostilità sportive mettendo in palio la LBA. Saranno quattro le formazioni che si sfideranno in questa manifestazione: i campioni d’Italia di Olimpia Milano sfideranno l’Umana Reyer Venezia, mentre i detentori della Coppa Italia, GeVi Napoli, dovranno vedersela contro Virtus Segafredo Bologna, vincitrice della passata edizione. Le sfide si giocheranno all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nella città felsinea.