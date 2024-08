Arriva il nuovo mercato coperto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Tra i cantieri in corso per opere pubbliche di una certa portata, finanziati con il Pnrr rientra il(collegato all’ex Serafini dal quale è diviso dalla ferrovia), ma ci sono anche altri progetti in itinere. Andando per ordine in piazza Garibaldi, l’unico immobile di proprietà comunale ancora di riqualificare era il(circa 250 mq) dove da diverse settimane la ditta appaltatrice è al lavoro per un intervento destinato a far dimenticare l’edificio ormai obsoleto, trascurato e poco funzionale. "Abbiamo fatto una riflessione sulla sua destinazione – spiega il sindaco Massimiliano Ciarpella – considerando che quella deve diventare un’area polivalente".