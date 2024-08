Ancora polemiche su Imane Khelif la sua prossima avversaria pubblica la foto di un mostro | È un uomo!

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 3 agosto 2024) Ha fatto il giro del mondo l’immagine di Angela Carini in lacrime e in ginocchio dopo che ha alzato bandiera bianca durante l’incontro, durato appena 45 secondi, con. Adesso i riflettori sono tutti puntati sulla pugile algerina, che oggi alle 17:22 ai quarti di finale delle Olimpiadi 2024 sfiderà l’ungherese 23enne Anna Luca Hamori, che ha acceso la sfida con una serie di post polemici sui social che stanno facendo molto discutere. Anna Luca Hamori contro: “È un” Anna Luca Hamori in un primo momento, quando ha saputo che la suasarebbe stata l’atleta algerina intrasex, con sfrontatezza, aveva detto che non aveva paura e che non le interessavano lealimentata dalla stampa. “Se si tratta di un, sarà una vittoria più grande per me” – aveva tagliato corto.