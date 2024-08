Agosto 2024 | Previsioni di temperature torride e ondate di calore

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 3 agosto 2024) L’estatesta raggiungendo il suo picco e, con l’arrivo di, lecontinueranno a salire, portandodiintense e persistenti in gran parte d’Italia. Lemeteo indicano che il mese sarà caratterizzato da un caldo eccezionale, con picchi superiori ai 40 gradi in diverse zone del paese. Caldo Intenso in Tutta Italia Crediti: Ansa – VelvetMagGli esperti meteo segnalano che l’anticiclone africano, responsabile delle elevate, dominerà la scena per gran parte del mese. In particolare, le regioni meridionali e le isole maggiori saranno le più colpite, conche potrebbero raggiungere e superare i 40 gradi. Palermo, ad esempio, è attesa ad un weekend infuocato conche potrebbero toccare i 42 gradi nelle zone interne.