Abusi su minori in cambio di regali prete arrestato a Genova

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 3 agosto 2024) Commettevasessuali suie, in, distribuiva. Ad esseredai carabinieri diè un, padre Andrea Melis, sessant'anni, originario di Cagliari ma da anni trapiantato in Liguria. L’uomo ora è agli arresti domiciliari con le accuse di violenza sessuale su minorenne, prostituzionele e tentata violenza aggravata. Le indagini dei carabinieri sono partite dalla denuncia della mamma della prima vittima, un ragazzino che faceva il chierichetto. Dal telefonino sono emersi i numerosi messaggi che il prelato mandava alla vittima. Indagando sono emersi altri due tentativi di violenza su due, di cui uno un ex allievo. I ragazzini venivano attirati dai, dalle birre, dalle sigarette elettroniche che padre Melis offriva loro. La Curia lo ha sospeso dopo che nei giorni scorsi era stato perquisito l'alloggio dove viveva.