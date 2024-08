Until Dawn | nuovi ingressi nel cast del film horror

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 2 agosto 2024)neldelMaia Mitchell, Belmont Cameli e Peter Stormare sono entrati a far parte deldi, l’adattamento cinematografico di Sony Screen Gems e PlayStation Productions del videogiocodi successo. Come riportato da THR, tre si aggiungono a Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo e Odessa A’zion neldella produzione, le cui riprese inizieranno a metà agosto. David F. Sandberg, che ha diretto l’ultima volta Shazam! Furia degli Dei, torna al generecon questo progetto e si riunisce al suo sceneggiatore-produttore di Annabelle 2: Creation, Gary Dauberman. Di cosa parla? Uscito per la prima volta nel 2015,è un videogiocointerattivo che segue otto amici e nemici che vengono riuniti in un remoto rifugio di montagna.