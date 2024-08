Tuttosport – La mangiamo a colazione Pulisic…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 2 agosto 2024) 2024-08-02 20:38:36 Calciomercato, dalla redazione piemontese di: Il Milan continua a lavorare bene nel suo precampionato e nella Tournée in America sono arrivate anche due vittorie di prestigio contro City e Real Madrid. Diversi i giovani che si sono messi in mostra in queste prime uscite dei rossoneri, tra cui Liberali – ha fornito l’assist per la rete della vittoria di Chukwueze con i blancos -. Il giorno dopo l’amichevole disputata a Chicago Zlatan Ibrahimovic è stato ospite di “First Take” su Espn e ha parlato del club e dei miglioramenti sin qui della squadra: “Fino a qui molto bene. Abbiamo anche un nuovo allenatore quindi serve tempo perché la sua identità sia assimilata dal gruppo”. Ibra e le parole sul Milan Ibrahimovic ha iniziato parlando proprio della Tournée: “Dobbiamo essere pazienti ma da queste due gare si vedono già i miglioramenti.