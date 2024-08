Traffico Roma del 02-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lungo la tangenziale est code tra Corso Francia e Salaria verso San Giovanni ripercussioni per cantiere in programma fino al primo settembre In entrambe le direzioni sulla stessa tangenziale ricordiamo la chiusura del tratto di sopraelevata tra via Castrense Largo Settimio Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico interventi in programma sino al prossimo 19 agosto a seguito del grave incendio dei giorni scorsi nei pressi della città giudiziaria di Piazzale Clodio Restano chiuse alViale dei Cavalieri di Vittorio Veneto Viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e le vie Varisco Romeo Romei e Giovanni Bausan pellegrinaggio internazionale dei ministranti migliaia fedeli partecipanti ancora in corso la prima delle due celebrazioni previste per oggi presso la Basilica di San Paolo fuori le mura ...