Toti torna libero e attacca l’indagine Il Gip | Permangono i gravi indizi di colpevolezza

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ha aspettato 86 giorni per parlare. Quando oggi, poco prima delle 12:30, la Guardia di Finanza s’è presentata alla villa di Giovanniad Ameglia, per notificargli l’atto di revoca dei domiciliari, il tappo è saltato. E l’ex presidente ligure dimissionario, perché accusato di corruzione e finanziamento illecito, ha tirato fuori tutte le sue argomentazioni contro la Procura. “Ci difenderemo da ogni accusa, con la coscienza a posto di chi non ha mai intascato un centesimo dei liguri”, ha detto. Pertutto lecito nei rapporti tra politica e potere Al centro della sua riflessione, i rapporti tra politica e potere economico. Quei rapporti chenon ha mai negato.