Toti si è dimesso con una pistola alla tempia | Tommaso Cerno a valanga

(Di venerdì 2 agosto 2024) Giovanni, da quando ha abbandonato la poltrona da governatore della Liguria, non è più un pericolo. Il gip Paola Faggioni, che ha tenuto l'ex presidente ai domiciliari per 86 giorni, ha accolto la richiesta di revoca delle misure cautelari presentata dall'avvocato Stefano Savi. "Le accuse di corruzione non comportano il fatto che Giovannio chi per lui abbia intascato un euro per sé stesso o una utilità dedicatasua persona osua famiglia. Posso orgogliosamente dire di essere assai più povero di nove anni fa", ha dichiarato oggi l'ex governatore. Questo è stato il tema lanciato sul tavolo del dibattito nell'ultima edizione del Tg4. "pensa a difendersi da ogni accusa e parla di lotta politica. Ha dovuto dimettersi per avere la revoca degli arresti domiciliari.