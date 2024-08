The Substance Demi Moore paragona il film a Ghost | Potrebbe essere un disastro o funzionare

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 agosto 2024) L'attrice ha spiegato perché vede delle similitudini tra le sensazioni vissute con il cult romantic e ilpresentato a Cannes.ha deciso di partecipare alThedopo averloto a- Fantasma, uno dei più grandi successi della sua carriera. L'attrice ha dichiarato che il nuovo progettooppureun flop, come accadde nel 1990. In Theinterpreta una performer di aerobica licenziata a 50 anni perché ritenuta troppo vecchia. La star ha dichiarato di essersi riconosciuta nella storia, confessando le umiliazioni subite a Hollywood nei confronti del suo peso e l'opportunità di superarle, trovando valore in se stessa. Ieri e oggi "Leggendo il copione diho pensato che