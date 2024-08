Sbalzati dalla moto gli amici Mattia e Giuseppe muoiono a 40 e 31 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Altra tragedia sulle strade italiane. All’alba del 2 agosto un grave incidente ha causato la morte di due. I due avevano da poco finito di lavorare alla sagra Birra & Sound, dove avevano allestito delle bancarelle per vendere dei dolci, quando hanno trovato la morte in sella al loro scooter TMax. Erano precisamente le 4 quando la loro corsa è finita contro la palma della rotatoria. L’impatto è stato devastante e l’incidente non gli ha dato speranze di sopravvivenza. La morte dei dueè stata immediata e tutti i soccorsi non sono stati utili a tenerli in vita. Lo scooter è uscito di strada, poi c’è stato lo schianto contro l’albero e loro sono stativia dal mezzo a due ruote. La caduta al suolo è stata inevitabile, così come purtroppo il loro decesso. Leggi anche: Il Suv sfonda la vetrina di un negozio, morti marito e moglie.