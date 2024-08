Russell Crowe conquista Majano Il Gladiatore più forte del maltempo LE FOTO

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 2 agosto 2024) La storia di& The Gentlemen Barbers è costellata di incontri, amicizie e collaborazioni musicali che risalgono a 30 anni fa. La band vanta la presenza di artisti di calibro come David Kelly, Stewart Kirwan, Stuart Hunter, Chris Kamzelas e James Haselwood, oltre alle voci di Stacey Fletcher, Susie Ahern e Britney Theriot. Ogni membro porta con sé una ricchezza di esperienze e talento, rendendo ogni concerto un’esperienza unica e imperdibile. Per, la musica è sempre stata una parte integrante del suo viaggio artistico, dai primi passi nel teatro musicale fino al grande schermo. Questo tour rappresenta non solo un ritorno alle radici musicali per l’attore, ma anche un’opportunità per condividere con il pubblico la passione che ha guidato la sua carriera.