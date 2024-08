Rimini agli ultimi ritocchi Due difensori per Buscè

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ieri Cinquegrano, oggi De Vitis. Chiude il conto in difesa ilnel girone di 24 ore. Terzino destro under il primo, centrocampista ’prestato’ alla difesa il secondo. L’uomo che possa donare esperienza a tutto il reparto, reduce da più di qualche stagione in B. Entrambi oggi si uniranno ai nuovi compagni nel ritiro di Carpegna, prima di fare rientro immediatamente alla base domani pomeriggio per il test del ’Romeo Neri’ contro la Sambenedettese (inizio alle 18). Ma andiamo con ordine per raccontare quelli che, al momento, sono glidue acquisti estivi del mercato biancorosso. Italo-argentino, 20 anni appena compiuti, Cinquegrano arriva in Romagna in prestito dal Sassuolo. Ieri sera ha messo la firma sul contratto che lo legherà alla ma a scacchi fino al termine della stagione.