Quando corre Jacobs alle Olimpiadi? Orari batterie semifinale e finale | programma completo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Giornata di vigilia per Marcell, ormai prossimo a fare il proprio debuttodi Parigi 2024. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista nella giornata di sabato 3 agosto per disputare ledella gara regina: appuntamentoore 11.45 per il turno che apre l’avventura del Messia dell’atletica italiana ai Giochi, ma gli avversari, la corsia e l’o preciso della sua serie si conosceranno soltanto in mattinata dopo la disputa del turno preliminare. Marcellha ribadito più volte di essersi presentato nella capitale francese con il chiaro obiettivo di ripetere la magia di tre anni fa e di volere salire nuovamente sul podio a cinque cerchi di quello che l’evento più iconico in assoluto, in quella specialità così ancestrale che è essenza dello sport e che viene seguita in ogni angolo del pianeta. Il velocista lombardo ripartirà forte del 9.