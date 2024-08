Passaggio pedonale sull’Olona A fine mese possono partire i lavori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Idi sistemazione deldel ponte su piazza Olona inizieranno aagosto. Il comune di Nerviano ha dichiarato l’obiettivo di garantire la sicurezza e il comfort dei cittadini, dopo che un attento sopralluogo ha rivelato che l’intervento richiederà operazioni molto più complesse rispetto a un normale lavoro di ripristino. L’ispezione preliminare ha evidenziato le criticità dele la necessità di interventi significativi non solo sulla pavimentazione del tratto danneggiato, ma su tutto il sottosistema ormai compromesso. Sono stati acquisiti diversi preventivi per garantire un intervento di qualità che andrà oltre la semplice sostituzione della pavimentazione. L’intero sottosistema necessita infatti di una revisione completa per assicurare la durabilità e la sicurezza della struttura.