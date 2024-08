Oroscopo Paolo Fox il weekend del 3 e 4 agosto 2024 segno per segno

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 2 agosto 2024)Fox rivela l'del fine settimana 3-4, concentrandosi su amore, emozioni, lavoro e salute. Domenica ci sarà la Luna Nuova, e tutte queste 48 ore l'astro argentato sarà nella casa del Leone, influenzando grossomodo la vita di ciascunzodiacale. Approfondiamo ogni cosa attraverso le previsioni astrologiche diFox, del3-4/8.Fox 3-4: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: affidati alla Luna buona, che ti aiuta a farti avanti con la persona che ti interessa. Tutto è positivo, anche la relazione di coppia. Emozioni: periodo ok per chi sogna matrimonio o convivenza. Lavoro: piccole difficoltà riguardanti il settore legale-amministrativo. Lanciati senza alcuna paura perché sarai lodato. Salute: recupero psicofisico, concediti una bella cura termale. Toro - Amore: si rimettono in gioco anche i separati.