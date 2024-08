Olimpiadi Parigi 2024 | dopo Van Der Poel e Pogacar riuscirà anche Remco a fare doppietta?

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si corre domani la prova olimpica maschile di ciclismo in linea. Simile a una classica primaverile del nord, il percorso, con 273 chilometri e 2.800 metri di dislivello, sarà costellato da una pletora di piccole asperità, tutte impegnative ma nessuna in grado di determinare singolarmente l’esito conclusivo. Si partirà dal Trocaderò per arrivare sul ponte Alexander III con spettacolari passaggi davanti ai monumenti più rinomati della Ville Lumiere. Tra le due fasi estreme metropolitane, il tragitto si svilupperà a ovest dicon una prima metà relativamente semplice cui farà seguito una seconda di continui saliscendi. Una volta rientrati in città, infine, i corridori affronteranno un anello di 18 chilometri che avrà il suo punto cruciale con il passaggio in cima a Montmartre ai meno nove dall’arrivo. Saranno soltanto 90 i corridori al via.