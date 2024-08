Milano agente difende una donna presa a calci dal compagno | aggredito e insultato dalla coppia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Ha provato a fare il suo lavoro ere ladal, ma è statoanche lui: unè intervenuto perché una, davanti alla stazione Centrale di, veniva colpita con fortidalma non è servito. Il poliziotto è stato, sia da lei che da lui: entrambi sono stati arrestati ieri per resistenza e compariranno oggi davanti al giudice delle direttissime. Gli arresti, eseguitiPolfer, sono stati disposti dal pm di turno Ilaria Perinu. Stando a quanto riferito in Procura, il poliziotto si è accorto che lavenivadall'uomo ma quando è intervenuto per salvarla dal pestaggio, sia lache ilsi sono scagliati contro di lui. Lei diceva frasi come "questo è il mio uomo, devi lasciarlo stare".