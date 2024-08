Livorno capitale Musica star da tutto il mondo per 160 live

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 1 ago. (askanews) – Da Rod Stewart ai Rolling Stones, dai Queen a Vasco Rossi. Nella storia dellaci sono concerti da record con milioni di persone presenti. Ma in questa estate 2024 c’è sicuramente un altro evento che passerà alla storia e che compirà “Il giro delin 80 location”.si prepara a diventare per 5 giornimondiale della. Nella piccola Venezia del Mediterraneo, così ribattezzata alla metà del’600 con il suo quartiere ispirato a “La Serenissima”, sta per tornare, infatti, l’evento “Effetto Venezia”, giunto alla sua 39° esima edizione, che proprio per festeggiare questa importante ricorrenza, ha deciso di affidare la direzione artistica della kermesse alla cantautrice Grazia Di Michele.