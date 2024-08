Libano l’altro fronte caldo Alto rischio di escalation sul campo 1 200 italiani | Qui Unifil evita il caos

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Boni Apparentemente è tutto come prima dell’audace blitz missilistico israeliano che ha “neutralizzato” a Teheran il numero due di Hezbollah, Ismail Aniyeh, e che ha scatenato venti di vendetta. I nervi sono saldi, l’alternarsi delle 200 attività giornaliere non cambia, la convinzione di essere fondamentali perre che la polverieraesploda del tutto, sono le motivazioni che tengonoil morale dei 1.200 soldatiinquadrati nella Missioneinsieme ad altri 9.300 di 49 nazioni. In questi mesi di tensione crescente c’è chi ha avanzato dubbi sull’utilità della missione. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, che pure chiede di cambiare le regole d’ingaggio, risponde una volta per tutte.