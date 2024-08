Josh Rossetti torna alla ribalta con dichiarazioni choc su Temptation Island

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 2 agosto 2024) Scritto daconsu, Il fratello di Gretanon smette di far parlare di sé. Dopo gli episodi controversi legatifinale del Grande Fratello,tocon delleshock sul reality show di Canale 5,. Leshock del fratello di Gretaaccendono i social Durante una diretta social insiemefidanzata Monia La Ferrera, anch’essa ex gieffina,non ha usato mezzi termini per esprimere il suo giudizio sul programma condotto da Filippo Bisciglia: “È un programma per cornuti e puane!”, ha affermato senza mezzi termini, scatenando un vero e proprio putiferio sul web.