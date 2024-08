Inzaghi | Studiamo l’Inter perché è incredibile! Onore a Simone

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) Filippodopo l’amichevole Pisa-Inter terminata sul punteggio di 1-1 contro il fratello, su Sky Sport ha analizzato la sfida e si è complimentato con i Campioni d’Italia. UNA MACCHIA – Filippoparla dell’amichevole ma è rammaricato per l’infortunio del suo giocatore: «È solo una partita di inizio agosto, però mi è piaciuto lo spirito al di là del risultato. Anche se la serata è in parte rovinata per l’infortunio di Esteves, che per noi è grave. Ci teniamo quanto di buono visto contro i Campioni d’Italia chiaramente rimaneggiati. Da lunedì comincerà a contare veramente in Coppa Italia. L’obiettivo è quello di rendere la squadra al massimo. La tifoseria e il club merita di arrivare tra le prime 8, questo è l’anno zero per creare le basi per il futuro e arrivare dove sognare. Andiamo step dopo step senza chiacchierare troppo, serviranno i fatti.