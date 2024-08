Il MoonSwatch Super Blue che celebra la prima superluna dell' anno è finalmente arrivato

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Cara amanti di orologi e dida ieri alle ore 17 un nuovoda aggiungere alla vostracollezione è atterrato tra noi. Omega e Swatch hinfatti annunciato un manciata di giorni fa il lancio di un nuovo BioceramicMission To TheMoonphase, in omaggio all'estate, ma anche alla luna piena di colore blu del 19 agosto, laluna. Proprio come per alcuni artisti, anche Swatch ha il suo periodo blu nel mese di agosto, quando in alcuni store selezionati un nuovo orologio con fasi lunari sara? in vendita fino al prossimo 19 agosto – dataa luna piena – e durante le ore blu, dalle 17 in poi.