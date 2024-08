I figli del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’amore bussa ‘spesso’ alla porta della casa del, suscitando più di un dubbio nel pubblico sulla genuinità e longevità di tali relazioni. Il 2024 però smentisce i più scettici: c’è chi si è sposato, come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e chi è in attesa di un bambino, proprio come è successo lo scorso anno alla coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Cicogna che sembra essere particolarmente affezionata alla quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ecco i baciati dall’amore delVip. Coppie: Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez Una delle coppie più chiacchierate nate all’interno della casa delVip è senz’altro quella formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, concorrenti nella seconda edizione del reality andata in onda nel 2017.