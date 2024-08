Giuseppe Cruciani domenica 2 febbraio 2025 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 2 agosto 2024), che per anni dai microfoni della Zanzara ha “punto sul vivo” i soggetti più disparati facendo indignare i benpensanti di tutta Italia, torna in teatro per la stagione 2024/con “Via Crux – Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire”, il one-man-show più scorretto, irriverente e dissacrante mai visto, che ha debuttato lo scorso maggio diventando fin da subito un “caso”, con quattro date completamente sold out a poche ore dal lancio dei biglietti. Uno spettacolo orgogliosamente oltre i limiti, nel suo stile liberale, libertario, individualista, anarchico e provocatore, che tornerà in scena nei teatri di tutta Italia da ottobre e che sarà protagonista in Friuli Venezia Giulia,da, con inizio alle 17.00.