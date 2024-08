Ernia discale e tunnel carpale sono malattie professionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’è una malattia professionale. Ma non è l’unica novità di cui parla la Cgil. Vianche ile la lesione ai tendini della spalla tra le malattiariconosciute dal Tribunale di Rimini dopo che l’Inail aveva invece rigettato le richieste in sede amministrativa presentate da lavoratori che si erano rivolti ad Inca Cgil Rimini ed ai medici e legali convenzionati. Per il sindacato il pronunciamento del Tribunale può diventare un precedente importante. A ritrovarsi con unera stata una donna che lavorava come banconiera in un grande supermercato. La sindrome delera causata, secondo la donna, dal tipo di sovraccarico di movimento sopportato nello svolgimento della mansione. Il Tribunale di Rimini ha dato ragione alla dipendente.