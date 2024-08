Erasmus Italia | l’Ateneo pisano chiama Pavia Padova e Napoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Pisa, 2 agosto 2024 – Al via il programmacon l’Università di Pisa in prima fila grazie ad un piano di accordi appena siglato con le Università die Federico II. Studentesse e studenti che frequentano corsi di laurea magistrale o a ciclo unico potranno partire per varie le destinazioni già dal secondo semestre del prossimo anno accademico 2024/25. In totale la mobilità riguarderà fino a 385 persone, 5 in entrata ed in uscita per ogni ateneo. Il soggiorno potrà essere da tre a sei mesi con un contributo mensile per gli aventi diritto di 600 euro. Si può fare domanda a partire dal 5 agosto, tutte le informazioni per partecipare si trovano sul sito del. (https://www.unipi.it/index.php/servizi-e-orientamento/item/28528-bando-no-2024-2025).