È tutto finito Estate amarissima per Perla e Mirko perché anche il pubblico li ha mollati

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 2 agosto 2024)i Perletti sembra si stiano rivelando, e qualcuno lo sapeva sin dal loro esordio e la loro ascesa nel mondo della televisione e dei social, una meteora bella e buona tanto che sembra che, addirittura, il suo accanitoli starebbe abbandonando in massa. Non solo.Vatiero eBrunetti, è finita? Dopo lo scandalo che vedevaBrunetti e un suo amico in piscina con delle belle, misteriose donne su delle storie Instagram poi prontamente eliminate, sembra che tra l’imprenditore reatino e la vincitrice del Grande Fratello 2024Vatiero ci siano stati più attriti. Dopo la smentita continuano i dubbi web. Fino a poche settimane fa sarebbe sembrato davvero impossibile. Ma sembra stia succedendo davvero e a confermarlo sarebbero i dati social.