Deadpool e Wolverine | il numero di F-Bomb stabilisce un record per il franchise

(Di venerdì 2 agosto 2024) Scritto da: ildi F-unper ilha finalmente portato il Mercenario Chiacchierone nell’Marvel Cinematic Universe (MCU), segnando un’uscita di grande successo nei cinema la scorsa settimana. Il nuovo film, il terzo della serie die il primo all’interno dell’MCU, ha stabilito unper ilper ildi utilizzi della parola con la “f”. Secondo il New York Post,ha accumulato ben 116 utilizzi della parola, superando i 90 di2 (2018) e i 40 di Logan (2017). Non è sorprendente chesia ricco di parolacce, considerando che a giugno ha ottenuto una classificazione R dalla MPA per “violenza sanguinaria e linguaggio forte, sangue e riferimenti sessuali”.