Chiara Ferragni l’indiscrezione bomba sul nuovo flirt

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 2 agosto 2024) Personaggi tv. “Pronto a mollare tutto”.sul– Fedez continua ad essere al centro del gossip, con i suoiestivi, le feste extra lusso. Diverso il discorso per, che sta cercando di vivere le sue vacanze lontano dai riflettori. Qualcuno però l’avrebbe pizzicata in dolce compagnia. Il rumorarriva da “Dagospia”. ( dopo le foto) Leggi anche: Maria De Filippi emozionata, il rapporto con gli ex di Amici Leggi anche: Perla e Mirko si sono lasciati? La reazione dei fansuldiinnamorata? Non proprio, non è il caso di scriverlo. Però secondo indiscrezioni qualcosa bolle in pentola.