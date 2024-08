Bruni non si ferma più Settebello imbattuto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tre vittorie su tre, anche se la terza è arrivata ai tiri di rigore e vale quindi un punto in meno. Ma che importa, quando hai battuto in sequenza alcune della selezioni più accreditate per il successo finale? Ecco quindi che Lorenzo(in foto) può continuare a sognare a pieno titolo, insieme a tutto il. Perchè il successo di ieri ottenuto contro il Montenegro, oltre a valere il primo posto nella classifica del girone A del torneo di pallanuoto delle Olimpiadi di Parigi, è l’ennesima iniezione di autostima dopo le precedenti vittorie contro Stati Uniti e Croazia. Il trentenne pratese ha fornito la solita prestazione di cuore e sostanza, non riuscendo stavolta a trovare la via della rete ma dando comunque un contributo fondamentale.