Big Tech sotto i riflettori | Amazon Apple e Intel alla prova dei conti

(Di venerdì 2 agosto 2024) Questa tornata di risultati si è chiusa in chiaroscuro per le BigUSA, che nell’ultimo trimestre non hanno sempre rispettato le attese del mercato, quanto a performance o previsioni, innescandofine un’ondata di vendite su tutto il settore tecnologico, che è stato penalizzato da una scontata rotazione settoriale. Le societàa grande capitalizzazione, infatti, hanno alimentato un lungo rally, facendo ripetutamente aggiornare i massimi storici a Wall Street, che ora si prende una pausa con il clima rovente di agosto.delude con le previsioni Idella big dell’e-commercesono risultati molto positivi. I ricavi sono cresciuti del 10% a 148 miliardi di dollari rispetto ai 134,4 miliardi dell’anno precedente (+11% a cambi costanti). L’utile operativo è pressoché raddoppiato a 14,7 miliardi dai 7,7 miliardi del secondo trimestre del 2023.