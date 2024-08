Badminton nel doppio femminile sarà sfida cinese per l’oro | Liu Tan affrontano Chen Jia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024)derbyper la medaglia d’oro olimpica neldel torneo di. Le prime teste di serie Qinge Yi Fan Jia affronteranno le connazionali Sheng Shu Liu e Ning Tan nella finale di domani pomeriggio che si terrà dopo le 15.00 Le numero 1 del seeding hanno dovuto faticare con le malesi Pearly Tan e Muralitharan Thinaah: partita combattuta, decisa in tre set. Poteva però essere risolta in due frazioni, con la coppiache non sfrutta un vantaggio di 14-10 nel et centrale ‘addormentandosi’ un po’. Per l’altra coppainvece un percorso più facile contro le giapponesi Nami Matsuyama e Chiharu Shida, numero 4 del seeding; un 21-16 21-18 perentorio, che quindi spedisce le teste di serie numero 4 a doversi giocare la finalina per il bronzo contro le malesi.