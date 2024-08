Subsonica e solidarietà A cena ricordando Ion

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) CENTO Con una bella serata alla pizzeria La Pergola di Renazzo gli organizzatori hanno voluto festeggiare il successo del concerto a Cento deiche ha richiamato in città 2.500 persone. In testa il vulcanico casumarese Davide Ceo Casoni del Pattaya e storico patron del Porky’s Beer, Marzio Gallerani e Giulio Emaii della Pergola, i titolari di RL Impianti e Prime, da sottolineare l’associazione Senza Fili che ha appoggiato il concerto e i tanti collaboratori, tutti, ai quali il gruppo organizzatore dice ancora grazie. Unacon tutti coloro che hanno dato un contributo, nelle loro varie mansioni, all’organizzazione dell’evento che ha visto il piazzale della rocca gremito di persone ballare e far scorrere la serata in tranquillità, sicurezza e divertimento.