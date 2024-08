Squid Game 2 la data d’uscita della seconda stagione della serie Netflix VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 1 agosto 2024)2, l’attesissimasurvival sudcoreana arriverà suil 26 dicembre 2024; lo ha comunicato la piattaforma stessa, con un piccoloteaser, annunciando altresì che lasi concluderà con una terza, prevista per il 2025. A corredo dell’annuncio, il produttore Hwang Dong-hyuk ha pubblicato una lettera in cui preannuncia il contenuto dei prossimi episodi Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), che aveva giurato vendetta alla fineprima, torna e si unisce di nuovo al gioco. Riuscirà a ottenerla? Front Man non sembra essere un avversario facile nemmeno questa volta. Il feroce scontro tra i loro due mondi continuerà fino al finale di, ovverosia nella terza, che vi verrà presentata l’anno prossimo.