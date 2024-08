Squid Game 2 | ecco quando arriverà su Netflix!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 1 agosto 2024) Poche ore fa,ha annunciato la data di arrivo di2, l’attesissima seconda stagione della serie di successo arrivata sugli schermi di tutto il mondo nel 2021. La stagione 2 diè in arrivo il 26 dicembre, solo su. Ma non è tutto.ha anche annunciato che ci sarà una terza stagione, l’ultima, chenel 2025. Per celebrare l’annuncio della data di uscita,ha condiviso un inquietante teaser per la prossima stagione, che fa presagire il tipo di intensità che i fan possono sperare di vedere nei prossimi episodi. Il teaser trailer di annuncio della seconda stagione diè disponibile qui sotto. Cosa sappiamo di2 È confermato il ritorno del creatore originale Hwang Dong-hyuk come regista e produttore esecutivo della seconda stagione di, in uscita suil 26 dicembre.