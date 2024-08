Soffro di una grave malattia…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 1 agosto 2024) Quella di cui parliamo oggi è una di quelle truffe che colpiscono purtroppo quasi solo ed esclusivamente le persone sole, digitalmente arretrate, e bisognose. Guarda caso i truffatori prima di diffondere il messaggio si iscrivono con profili falsi a centinaia di gruppi social (solitamente quelli dedicati a persone malate, persone molto religiose, amanti degli animali, anziani, gente in cerca dell’anima gemella) dove diffondere il loro appello, sapendo che troveranno qualcuno che cascherà nella trappola. Oltre a diffondere la truffa attraverso gruppi social sfruttano anche i post sponsorizzati, tanto l’amministrazione di Facebook oggi come oggi fa passare tutto: Buongiorno Scusa se ti ho contattato in questo modo, pensavo che fossi la persona di cui avevamo bisogno.