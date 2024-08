Scambio di prigionieri con Usa | Mosca rilascia il reporter del Wsj condannato a 16 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Evan Gershkovich, ildel Wall Street Journala 16diper spionaggio, e l’ex marine americano Paul Whelan sono statiti dalla Russia in unodi. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti. In precedenza Fox News aveva riferito che Gershkovich sarebbe rientrato negli Stati Uniti oggi. Il Cremlino, però, ha deciso di non commentare le ipotesi di un possibiledi detenuti tra la Russia e l’Occidente. Lo rivela l’agenzia Interfax. “Non ho ancora commenti su questo argomento”, ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. L’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti sostiene, citando dati di Flightradar24, che sia atterrato a Kaliningrad, exclave russa sul Baltico, un aereo An-148-100E in passato utilizzato per unodi detenuti tra Russia e Usa.