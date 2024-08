Scala di Bristol | quali sono i sette tipi di feci in base a forma e consistenza

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dall’osservazione delledei bambini (ma anche degli adulti) è possibile ottenere importanti inzioni sullo stato di salute di quel paziente. È quello di cui si occupa ladi, uno strumento che, come riferito in questo studio, offre un’eccellente affidabilità per valutare il tipo diindividuali. Cos’è ladi? Come anticipato ladiè una rappresentazione grafica delle. È stata sviluppata, come spiega il portale WebMD, nel 1997 dallo studio condotto dai medici Stephen Lewis e Ken Heaton delRoyal Infirmary nel Regno Unito. Lo studio alladi questo grafico ha permesso ai ricercatori di monitorare i tempi di digestione, ladellee il loro peso.