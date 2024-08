Roma il giorno dopo l' incendio a Monte Mario proseguono operazioni di spegnimento FOTO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sono rientrate già ieri sera tutte le famiglie delle sei palazzine evacuate in seguito all'che ha interessato l'area di, a. Era stato disposto l'allontanamento anche di chi si trovava nel vecchio Osservatorio Astronomico e negli studi della Rai di via Teulada, a due passi dalla città giudiziaria. Intanto i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per bonificare e spegnere i focolai ancora presenti. Procura apre un'inchiesta: non escluso il dolo