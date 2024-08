Riparte il 17 settembre dal Teatro Bellini di Napoli il nuovo spettacolo di Drusilla Foer

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 1 agosto 2024) MILANO – Ritorna in scena dal 17– prima tappa ildi– Venere Nemica, ildi, il cui tour fu bruscamente interrotto il 22 febbraio scorso a causa della brutta polmonite che aveva colpito l’artista, pochi giorni dopo le prime repliche. Ora, diperfettamente in forma, riprende e raddoppia! Le date in calendario sono infatti già oltre 70 – destinate ad aumentare – con vari sold out già all’attivo, per un tour teatrale che la porterà a calcare il palco dei teatri di oltre 40 città, fino a metà febbraio 2025.