Project duello politico | Quei soldi sono perduti

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il casoinfiamma la politica sanminiatese anche alle porte delle ferie. E’ Vita Nova ad attaccare. "Vi ricordate l’entusiasmo del sindaco Giglioli che il 13 gennaio annunciava ai sanminiatesi di aver vinto “un duro braccio di ferro” la San Miniato Gestioni srl che dovrà restituire al comune 7,7 milioni più interessi e spese di causa legati al famigeratofinancing abortito? – si legge in una nota – Non era vero niente". " La dirigente, Guerrieri ha detto in aula checonsiderati sostanzialmente. E il sindaco ha ammesso che quella di gennaio “è stata una vittoria di Pirro” – spiega il gruppo guidato da Lucio Gussetti –. In campagna elettorale Vita Nova aveva sostenuto esattamente questi due punti, ostinatamente rintuzzata da Giglioli che ora, smentito dalla sua stessa dirigente, ha dovuto fare pubblica marcia indietro".