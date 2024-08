Pavia | vende armi e reperti archeologici online denunciato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Milano, 1 ago. (Adnkronos) - Un uomo è statoper ricettazione e detenzione illecita di, munizioni, animali impagliati protetti dalla convenzione Cites edi interesse archeologico. I finanzieri dihanno individuato, su uno dei più noti portalidi annunci privati, un soggetto che proponeva in vendita parti di un proiettile dell'artiglieria russa. Considerata la potenziale pericolosità del materiale in vendita, veniva sottoposta a perquisizione l'abitazione del venditore all'esito della quale veniva trovata una "vastissima collezione di munizioni (inerti), pugnali, bastoni, manganelli, tagliole eda soft air modificate per apparire a tutti gli effetti identiche alle vere e proprieda fuoco". In totale, sono state ritrovate 81di vario tipo, oltre 3.000 munizioni e otto trappole per animali selvatici.